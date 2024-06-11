На Кипре в Европарламент избрали блогера который ничего не знает о политике 2 11.06.2024, 9:05

2,586

Ему не нравятся «ботаники у власти».

На Кипре 24-летний инфлюенсер Фидиас Панайоту, который баллотировался как независимый кандидат, обеспечил себе место в Европарламенте – одно из шести, на которые претендует островная страна.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На выборах лидировали две основные партии – правоцентристская «Демократическое объединение» (DISY) и коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа (AKEL) – по прогнозам, получат от 22,6% до 25,4% каждая.

Панайоту неожиданно пришел третьим после традиционных политических партий, за него проголосовал почти каждый пятый избиратель, принявший участие в голосовании.

Ультраправая партия ELAM, по итогам выборов, впервые будет иметь одного представителя в Европарламенте.

Панайоту подал свою кандидатуру в Европарламент в апреле. Тогда он заявил, что его цель – не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой, рассказывает Politico.

Панайоту имеет около 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в YouTube, с тех пор как он начал публиковать публикации в 2019 году.

Он стал популярным, когда объявил о «миссии» обнять Илона Маска, что ему в конце концов удалось.

В прошлом году он вызвал споры, пытаясь путешествовать по Индии и Японии бесплатно, а взамен выпрашивая деньги.

Объявляя о своей кандидатуре в январе, блогер признался, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе, но утверждал, что готов учиться.

«Я никогда в жизни не голосовал, и однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти, и я сказал: «Хватит!» – объяснял блогер.