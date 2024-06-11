В Москве убили катаной вип-колаборанта Беспроскурного 11.06.2024, 10:23

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Денис Беспроскурный

В 2014-м году Гиркин назначил его «начальником МВД» Краматорска.

В Москве «демилитаризован» коллаборант с Донбасса, бывший «начальник милиции» Краматорска Донецкой области Денис Беспроскурный, которого весной 2014 года на эту фейковую должность назначил известный российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA со ссылкой на российские СМИ и интернет-паблики.

Беспроскурного зарезал катаной (по одним данным, это был нож, по другим - короткий меч) бывший муж сожительницы Натальи. «Начальник милиции» вместе с этой женщиной приехал к тому мужчине «поговорить», в результате возникла сперва словесная перепалка, а после экс-супруг сожительницы краматорского коллаботанта нанес тому роковой удар катаной, ставший смертельным.

«Вблизи одного из жилых домов нанес не менее одного удара ножом катана в область грудной клетки мужчины. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц, но, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных повреждений», — следует из сводок московской полиции.

Также в Сети показали и московского «самурая», который и порешил ДНРовского «начальника милиции» Беспроскурного. Катана принадлежала ему изначально, и он признался, что заблаговременно захватил ее с собой, идя на «разговор» с краматорчанином, чтобы «обороняться».