ВСУ уничтожили редкий российский комплекс РЭБ
- 11.06.2024, 11:01
Цель поражена простым FPV-дроном.
Украинские защитники из 10-й бригады «Эдельвейс» уничтожили российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2». Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Бойцы отдельной горно-штурмовой бригады произвели поражение с помощью FPV-дрона восточнее Покровского Донецкой области, отметил он.
Ранее эта же бригада захватила такой же комплекс оккупантов в качестве трофея – это произошло 13 марта 2022 года.
Первый задокументированный случай уничтожения «Борисоглебска-2» ВСУ был в октябре 2023 года – тогда появилось видео с поражением и локацией в Донецкой области.
Первые восемь комплексов были поставлены в войска РФ в 2013 году, а за 2014-15 годы было поставлено еще 14 комплексов, пишут заявляющие захватчики.
В состав «Борисоглебска-2» включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с разным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего есть средства радиотехнической разведки, необходимые для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.
В полной комплектации он включает девять различных машин с набором оборудования, размещаемых на шасси МТ-ЛБ (так называемая «мотолыга»), доработанных для установки нового специального оборудования.
Россияне утверждают, что по прибытии на место «Борисоглебска-2» нужно «около 15 минут» для развертывания всех средств и подготовки к боевой работе.