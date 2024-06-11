ВСУ уничтожили редкий российский комплекс РЭБ 11.06.2024, 11:01

Цель поражена простым FPV-дроном.

Украинские защитники из 10-й бригады «Эдельвейс» уничтожили российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2». Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Бойцы отдельной горно-штурмовой бригады произвели поражение с помощью FPV-дрона восточнее Покровского Донецкой области, отметил он.

Ранее эта же бригада захватила такой же комплекс оккупантов в качестве трофея – это произошло 13 марта 2022 года.

"Борисоглебск-2" (Фото: ресурс окупантов)

Первый задокументированный случай уничтожения «Борисоглебска-2» ВСУ был в октябре 2023 года – тогда появилось видео с поражением и локацией в Донецкой области.

Первые восемь комплексов были поставлены в войска РФ в 2013 году, а за 2014-15 годы было поставлено еще 14 комплексов, пишут заявляющие захватчики.

В состав «Борисоглебска-2» включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с разным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего есть средства радиотехнической разведки, необходимые для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.

В полной комплектации он включает девять различных машин с набором оборудования, размещаемых на шасси МТ-ЛБ (так называемая «мотолыга»), доработанных для установки нового специального оборудования.

Россияне утверждают, что по прибытии на место «Борисоглебска-2» нужно «около 15 минут» для развертывания всех средств и подготовки к боевой работе.