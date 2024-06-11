Газпром пробивает очередное «дно» 2 Telegram-канал «Призрак экономики»

11.06.2024, 13:02

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Чудес не завезли.

Акции Газпрома вновь снизились, пробив уровни 2017 года.

После объявления убытков за 2023 год в мае этого года, отказа платить дивиденды за 2023 год, отсутствия прогресса в строительстве «Силы Сибири-2» в Китай, акции компании неудержимо падают: за последние полтора месяца - более, чем на четверть.

По сравнению с «довоенными» максимумами 2021 года компания сбросила 70% своей капитализации. Как могло быть иначе с потерей лучших, самых прибыльных и объемных рынков для сбыта своего газа (Европы) и сокращения добычи? Впереди радостных новостей и прорывов у компании не видно. Чудес не завезли. Скорее всего, падение продолжится.

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