закрыть
11 июня 2024, вторник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия передаст Украине третью систему Patriot

  • 11.06.2024, 13:06
  • 2,122
Германия передаст Украине третью систему Patriot

Названы сроки.

Германия в последующие месяцы передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом 11 июня сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует gordonua.com.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Германия передала Украине военную помощь на €30 млрд. Шольц заверил, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно.

«Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяцев мы поставим третью систему ПВО Patriot, а также установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы», – заверил канцлер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова