Германия передаст Украине третью систему Patriot 11.06.2024, 13:06

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Названы сроки.

Германия в последующие месяцы передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом 11 июня сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует gordonua.com.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ Германия передала Украине военную помощь на €30 млрд. Шольц заверил, что будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно.

«Самая неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяцев мы поставим третью систему ПВО Patriot, а также установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы», – заверил канцлер.