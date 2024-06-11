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Появились фото разбитой колонны оккупантов под Старомайорским

  • 11.06.2024, 13:29
  • 4,634
Появились фото разбитой колонны оккупантов под Старомайорским

Уничтоженные БМД-2 и тела оккупантов.

В районе Старомайорского российская армия понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе.

Украинский военный Kriegsforscher показал фотографии с уничтоженной техникой в районе этого села Донецкой области. Из разбитых боевых машин пехоты и танков россиян на подступах к селу образовалось кладбище уничтоженной техники.

Также на фотографиях присутствует уничтоженные БМД-2, применяемые российскими воздушно-десантными и аэромобильными войсками. У бронемашины разбросаны тела ликвидированных российских солдат. Военные рассказали, что при наступлениях россияне сначала выпускали несколько корректируемых авиационных бомб и затем били 152-мм артиллерией.

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