Появились фото разбитой колонны оккупантов под Старомайорским
- 11.06.2024, 13:29
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Уничтоженные БМД-2 и тела оккупантов.
В районе Старомайорского российская армия понесла значительные потери в бронетехнике и живой силе.
Украинский военный Kriegsforscher показал фотографии с уничтоженной техникой в районе этого села Донецкой области. Из разбитых боевых машин пехоты и танков россиян на подступах к селу образовалось кладбище уничтоженной техники.
Также на фотографиях присутствует уничтоженные БМД-2, применяемые российскими воздушно-десантными и аэромобильными войсками. У бронемашины разбросаны тела ликвидированных российских солдат. Военные рассказали, что при наступлениях россияне сначала выпускали несколько корректируемых авиационных бомб и затем били 152-мм артиллерией.
One year ago UAF launched a counteroffensive at this area. Since then RUAF are trying to bring the territory back.— Kriegsforscher (@OSINTua) June 9, 2024
And, frankly speaking, it’s pointless and gives them nothing.
So they fire 2-3 guided bombs (near Vovchansk it’s 15-30) per day and fire from 152 mm artillery. pic.twitter.com/qoVCCf6wgF