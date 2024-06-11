Россия и Беларусь начали отработку совместного ядерного удара 8 11.06.2024, 13:36

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Это второй этап учений.

Военные России и Беларуси приступили к отработке совместного боевого применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны РФ.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности союзного государства», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Это второй этап учений, которые начались 21 мая в Южном военном округе России. Как уточнило Минобороны, российские военные уже отработали применение комплексов «Искандер» и их скрытное перемещение в район ракетных пусков. Также Военно-космические силы России отработали снаряжение гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования.