США используют украинский опыт для защиты Тайваня 11.06.2024, 14:14

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Для сдерживания Китая Пентагон разработал стратегию Hellscape.

Война в Украине имеет важное значение в том числе для ситуации вокруг Тайваня, захватить который, согласно указанию председателя КНР Си Цзиньпина, Народно-освободительная армия Китая должна быть готова к 2027 г. За происходящим на украинских полях сражений внимательно наблюдают ведущие военные державы, оценивая как неудачи, так и успехи сторон, как стратегические инициативы, так и технологические методы ведения войны.

Если Си решится на вторжение, он не захочет повторить ошибку Владимира Путина, который намеревался взять Киев за три дня, а в итоге увяз в войне, которая длится уже третий год. Поэтому Китай, по всей видимости, намерен сокрушить Тайвань в результате неожиданной и массированной атаки, считает адмирал Сэмюэл Папаро, который недавно возглавил Индо-Тихоокеанское командование США. «Они хотят продемонстрировать миру короткую, стремительную войну, чтобы поставить его перед свершившимся фактом, прежде чем он придет в себя», – сказал Папаро The Washington Post (WaPo). Поэтому США и их союзники должны сделать так, чтобы Си понимал: легкая победа ему не светит, и даже не пытался организовать нападение, пояснил адмирал.

Для сдерживания Китая США разработали стратегию Hellscape («апокалиптический пейзаж, ад»): как только китайские корабли двинутся в сторону Тайваня, США выпустят тысячи воздушных и морских (как подводных, так и надводных) беспилотников, чтобы сдержать китайскую армаду и дать Тайваню, США и союзным силам подготовить адекватный ответ. Папаро сказал WaPo:

— Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя определенные секретные возможности. Так чтобы они [китайцы] на месяц оказались в исключительно бедственном положении, и это даст мне время на все остальное.

Адмирал не стал рассказывать, какими конкретно техническими возможностями он располагает, но заявил, что «они реальны и могут быть развернуты».

В марте Пентагон сообщил, что потратит $1 млрд на программу «Репликатор» по производству большого количества морских и воздушных беспилотников как раз для стратегии Hellscape. По словам Папаро, «Репликатор» свидетельствует, что США извлекают уроки из войны в Украине, где украинские инновации в сфере дронов вывели конфликт на новый технологический уровень.

В частности, Украина ведет эффективную кампанию против Черноморского флота России, используя как ракеты, так и разработанные ею морские беспилотники. Дроны уже не раз группами нападали на российские военные корабли, в том числе скрывающиеся в бухтах, нанося им существенные повреждения и топя их. В результате Россия потеряла около трети кораблей Черноморского флота, а Украина с прошлой осени восстановила беспрепятственный морской экспорт сельскохозяйственной продукции.

По данным сайта Oryx, который фиксирует документально подтвержденные потери, Россия лишилась 26 кораблей и подводных лодок, из которых 19 были уничтожены, а семь – повреждены.

Правда, полноценное вторжение – не единственная возможность Китая. Он может попытаться если не покорить Тайвань, то поставить его на колени. Полномасштабная война может привести к падению мирового ВВП в первый год конфликта на 10,2%, при этом ВВП Тайваня сократится на 40%, материкового Китая – на 16,7%, США – на 6,7%, подсчитывал в начале 2024 г. Bloomberg Economics. В случае же блокады острова ВВП упадет на 5%, 12,2%, 8,9% и 3,3% соответственно.