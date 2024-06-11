Зеленский: Обязательно наступит время Беларуси в Европе 11.06.2024, 14:35

Владимир Зеленский

Место нашей страны — в ЕС.

В своем выступлении на Конференции по восстановлению Украины Владимир Зеленский упомянул о Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и призвал к инвестициям в восстановление страны, прежде всего в энергосистему. Отдельную часть своего выступления он посвятил политическому аспекту сотрудничества.

«Как бы ни менялись настроения в Европе, факт нашей реальности такой: Евросоюз нужен всем европейцам без исключения, каждой нации, которая разделяет общие ценности Европы и хочет жить в мире.

Украинцы — такая нация, как и наши соседи в Молдове, как народ Грузии, как государства Балкан и других, кто уважает Европу, свободу и верховенство права», — отметил Зеленский и подчеркнул:

«Обязательно наступит время свободной Беларуси, Беларуси в Европе».