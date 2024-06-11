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ВСУ из HIMARS разнесли военный склад в Белгородской области РФ

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  • 11.06.2024, 14:49
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ВСУ из HIMARS разнесли военный склад в Белгородской области РФ

У оккупантов большие потери.

Российские источники подтверждают тяжелые потери армии РФ после того, как ВСУ ракетами разнесли склад инженерных войск в Белгородской области.

Украинская армия ударила из РСЗО HIMARS в районе полудня 9 июня по хозяйственным помещениям российских военных в н.п. Центральное, Ракитянского района (30 км до границы с Сумской областью).

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Досье шпиона».

Согласно поступающей информации, россияне использовали указанную группу зданий для хранения оружия, боеприпасов и инженерного оборудования для группировки войск «Север». Украинская армия атаковала российский склад, переменив как минимум две ракеты РСЗО HIMARS.

Удар накрыл плотное скопление российской техники, в результате чего как минимум пять военных грузовиков типа «Урал-4320» уничтожены, еще две машины получили повреждения. Также уничтожен БТР модификации «82АМ».

Удар пришёлся точно в цель и вызвал детонацию боеприпасов, которые находились на складе. В результате на воздух взлетели боеприпасы, противотанковые и противопехотные мины. О потерях среди личного состава пока неизвестно.

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