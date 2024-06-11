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«Тот факт, что Кремль продолжает истерию, свидетельствует, что у России нет другого плана»

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  • 11.06.2024, 16:37
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«Тот факт, что Кремль продолжает истерию, свидетельствует, что у России нет другого плана»

В Украине прокомментировали совместные учения РФ и Беларуси.

Минобороны России объявило о начале второго этапа учений ядерных сил – с участием Беларуси. Сообщение 11 июня опубликовано в Telegram российского ведомства. 

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что цель российской кампании ядерного шантажа – запугать партнеров Украины, повлиять на их решения о поддержке.

«Россия пытается повысить ставки в запугивании Европы, привлекая к ядерному шантажу Беларусь... Разрешение использовать западное оружие по территории России показало, что ядерный шантаж Москвы провалился. Тот факт, что Кремль продолжает истерию, свидетельствует, что у России нет другого плана», – говорится в сообщении. 

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