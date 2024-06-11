В России началась «эпидемия» поломок шасси у самолетов 3 11.06.2024, 18:11

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Сразу несколько российских самолетов в июне получили различные повреждения и поломки шасси.

В ночь с 5 на 6 июня Boeing 777 авиакомпании Red Wings приземлился в московском аэропорту «Жуковский». При проведении послеполетного осмотра, техники заметили возгорание в районе тормозного устройства пятого колеса левой стойки шасси, пишет телеграм-канал «Авиаторщина». Пожар ликвидировали ручным огнетушителем. Специалисты устранили поломку, и самолет благополучно выполнил следующий рейс.

7 июня Boeing 737 авиакомпании Smartavia выполнял регулярный рейс по маршруту Москва — Улан-Удэ. После приземления в аэропорту «Байкал», наземные службы обнаружили разрушение внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. Специалисты осмотрели посадочную полосу и нашли пять кусков резины размером около 30 см.

В тот же день у самолета «Аэрофлота» спустило три пневматика на стойках шасси в аэропорту Бишкека. Получил разрешение на взлет, пилоты при разбеге увидели сообщение об открытии заднего багажно-грузового отсека. Экипаж прервал взлет, техперсонал не нашел проблем с отсеком, но обнаружил неисправность шасси, кроме того, было зафиксировано превышение допустимой температуры тормозных устройств, уточняет «Авиаторщина».

10 июня у Boeing 737«Аэрофлота» при разбеге в аэропорту Дубая разрушился пневматик колеса, а отлетевшие куски резины повредили левую консоль крыла. Самолет успешно вылетел из ОАЭ в Россию, руководство дубайского воздушного узла обнаружила на полосе фрагменты поврежденных элементов, так как все системы работали штатно, командир воздушного судна принял решение продолжить полет. Самолет успешно приземлился в «Шереметьево», предварительно совершив полет на малой высоте над полосой для визуального осмотра повреждений. Воздушное судно временно отстранено от полетов, Росавиация начала расследование инцидента.

Как пишет Baza, 2 июня в аэропорту «Шереметьево» у девяти самолетов Superjet 100 авиакомпании «Россия» обнаружили сильные порезы на колесах шасси. Воздушные суда прибыли в Москву из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска. Техники устранили неисправность, заменив колеса. «Авиаторщина» уточняет, что авиакомпания «Россия» начала внутреннее расследование произошедшего.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самолеты российских авиакомпаний «очень надежные» и получают наилучшее обслуживание.

Заявление представителя Кремля прозвучало на фоне резкого роста числа авиапроисшествий в России. Инцидентов с самолетами стало больше после того, как США и ЕС ввели санкции за войну в Украине. В частности, они запретили поставлять новые лайнеры в Россию и обслуживать российские воздушные суда.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus, которые российские авиакомпании теперь ремонтируют самостоятельно.

В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec. На каждые 100 тыс. вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — только пять, говорилось в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium. К таким происшествиям эксперты отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, приводящие к отклонению от курса.

В 2024 году череда авиаинцидентов продолжилась. Только за последний месяц в ходе полета сломались шесть самолетов российских авиакомпаний. 30 мая сразу два пассажирских лайнера Airbus авиакомпании «Россия» совершили аварийную посадку из-за лопнувшей покрышки на стойке шасси и утечки топлива.