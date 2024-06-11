Акции Apple выросли до нового рекорда 1 11.06.2024, 18:48

Это случилось после презентации функций ИИ.

Акции Apple на торгах биржи NASDAQ подорожали на 5,53% и достигли нового исторического рекорда $203,8 за бумагу по состоянию на 17:53 по Минску. К 18:32 по Минску рост ускорился до 6,2%, а цена поднялась до $205 за акцию.

Рост в бумагах производителя iPhone наблюдался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference — Всемирная конференция разработчиков).

В частности, компания представила новую платформу искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, а также объявила о партнерстве с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.

Платформа искусственного интеллекта Apple Apple Intelligence поможет обобщить текст, создать оригинальные изображения и получить наиболее актуальные данные, когда они понадобятся пользователям. Помимо Apple Intelligence, компания представила обновления операционных систем и голосового помощника Siri.

По мнению нескольких аналитиков, программное обеспечение, для работы которого требуется как минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, может стимулировать пользователей к обновлению модели смартфона. Apple начала продавать эти модели в сентябре 2023 года. Искусственный интеллект, созданный для конфиденциальной обработки данных на устройстве пользователя, зависит от возможностей чипов в новых смартфонах Apple.

По мнению аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, это обновление открывает большие возможности для компании. По его оценкам, около 270 млн iPhone «не обновлялись» до более свежей версии за последние четыре года. «По нашим оценкам, более 15% устройств Apple обновятся до iPhone 16, поскольку Apple Intelligence — это потрясающее приложение, которого многие ждали», — рассказал Айвз. Релиз нового iPhone 16 ожидается этой осенью.