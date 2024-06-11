Российские фермеры оказались на грани массовых банкротств после потери 30% урожая 11.06.2024, 20:58

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Ситуация аховая.

Весенние заморозки, которые принесли потерю десятков миллионов урожая в крупнейших аграрных регионах РФ, сулят массовые банкроства малым и среднем фермерским хозяйствам в предстоящем сельхозсезоне. Об этом на пресс-конференции в Москве во вторник сообщил Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По его оценкам, в результате майской непогоды пострадали до 30% площадей, засеянных озимыми культурами. «Прогнозы по сбору зерна снизились со 145 млн тонн до 125-130 млн тонн максимум. А оценка урожая пшеницы с 93-95 млн тонн снизилась до 80-82 млн тонн максимум», — сказал Злочевский.

Потеря урожая не станет катастрофой для потребителей, но ударит по фермерам, которым грозит потеря возможностей экспортировать свою продукцию. «Снижение экспортного потенциала — это удар по крестьянским карманам, — сказал Злочевский. — Пшеница уже находилась в нерентабельной зоне, а пострадавшие озимые приведут еще к подрастанию себестоимости».

Результатом, по словам главы РЗС, может стать волна банкротств «мелких и неустойчивых хозяйств в предстоящем сезоне, который начнется 1 июля 2024 года».

«Ценовая ситуация аховая, — заявил Злочевский. — Именно она приведет к массовому банкротству мелких и не очень крепких средних предприятий» (цитаты по «Интерфаксу»).

По оценкам Федеральной налоговой службы, число банкротств в российской экономике снижается: в прошлом году несостоятельными были признаны 7,4 тысячи компаний — на 18% меньше, чем годом ранее. Однако это стало результатом массовой реструктуризации налоговых долгов: соответствующей программой воспользовались более 3,5 тысячи компаний, а их суммарная задолженность перед бюджетом достигала 962 млрд рублей.

Среди сельхозпредприятий банкротами стали 220 юрлиц, по данным Федресурса. В этом году государство намерено направить 15 млрд рублей на поддержку фермеров, пострадавших от заморозков, сообщил во вторник Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

В начале июня Лут заявила о планах ввести общефедеральный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовой гибели посевов. По состоянию на 7 июня региональный режим ЧС уже действововал в 11 субъектах РФ, в том числе в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях.