Организатор «голой» вечеринки Ивлеева едва вышла из опалы, как попала в новый скандал 7 12.06.2024, 8:07

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Из-за «провокационного» слогана ее ресторана.

Активисты российского православного движения «Сорок сороков» пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ на название и «провокационный» слоган азиатского ресторана блогера Анастасии Ивлеевой, полгода назад уже попавшей в опалу из-за «голой» вечеринки в Москве.

На минувшней неделе российская блогер Анастасия Ивлеева официально презентовала ресторан азиатской кухни — лапшичную Nudles by Ivleeva. Заведение расположено в центре Москвы, недалеко от Красной площади. Неудовольствие активистов вызвала его реклама с изображением самой Ивлеевой и англоязычным слоганом Suck it.

Прежде всего, в названии ресторана заявители усмотрели «скрытую игру созвучных слов»: noodles — по-английски «лапша» и nude — «голый».

«Это является прямой отсылкой к прошлогодней вечеринке Almost Nude (по-английски «Почти голые», хотя в действительности название звучало как Almost Naked с тем же значением. — Прим. ред.), которая вызвала широкий резонанс в российском обществе, а участники, в том числе и Анастасия Ивлеева, подверглись общественному порицанию», — говорится в жалобе.

Кроме того, активистов возмутил лозунг Suck it («Соси это»), которым посетителей лапшичной призывали попробовать блюда, они потребовали запретить его как неприличную рекламу.

Слоган был напечатан на изображении лица модели в рекламных флаерах. Как отмечает телеграм-канал Mash, на открытии ресторана шеф-повар пояснил задумку: речь идет о том, чтобы «втягивать» лапшу в рот вместе с бульоном. Однако «втягивать» в этом значении на английском языке звучит как suck in.

Эксперты прокомментировали RTVI возможные последствия нового скандала для Ивлеевой. Некоторые из них, например, вице-президент российской коллегии адвокатов Sed Lex Намру Бакаев и директор центра коммуникативных компетенций Сергей Кузнецов, считают, что слоган действительно не соответствует законодательству РФ и может попасть под запрет. В этом случае ресторану и его руководству грозит крупный штраф.

Еще до случая с рестораном Анастасия Ивлеева попала в скандал с вечеринкой в стиле Almost Naked («почти голые»), которую она организовала в ночь на 21 декабря прошлого года в московском клубе «Мутабор». В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие селебрити. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих российских общественных деятелей и политиков, а также белорусских пропагандистов.