Россию могут полностью изгнать из Центральной Азии 12.06.2024, 10:03

Через несколько лет.

Автор известного российского Telegram-канала, связанного с Кремлем, открыл вторую «медиашколу» в столице Кыргызстана Бишкеке, вероятно, чтобы поддержать усилия РФ по расширению своего влияния в Центральной Азии. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 11 июня.

«То, что мы видим сегодня, — это полное отсутствие военно-политической и отраслевой экспертизы, а также фактический вакуум в блогосфере и журналистике мнений в Киргизии. Наша цель — помочь. И именно поэтому в Киргизии открывается «Медиашкола Рыбаря», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук назвал создание «медиашколы» в Бишкеке попыткой скоординировать и утвердить позицию России в Центральной Азии и предупредил, что Россия может быть изгнана этого региона через три-пять лет, если не сможет утвердить информационное влияние в регионе.

«И в перспективе 3-5 лет это отсутствие координации по позиционированию России в Средней Азии, а также системной работе в регионе выйдет не просто боком, а приведет к вышибанию России», — заявил он.

Звинчук прочитал лекцию студентам Кыргызского национального университета «о реальной пользе Telegram и тонкостях решения задач в информационной среде».

По словам Звинчука, это была первая из серии лекций и тренингов для кыргызских работников СМИ, студентов, специалистов по связям с общественностью и пресс-служб, призванная научить пользоваться мультимедиа для развития местной журналистики.

Представители киргизского филиала «Российской газеты», объяснил он, жалуются на то, что журналистскую среду поддерживают западные страны. В РФ тоже об этом думают, но в США выделяют больше средств — «в четыре тысячи раз».

23 июня 2023 Звинчука из-за поддержки войны в Украине, за действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету независимой страны, внесли в санкционный список все страны ЕС.

Михаил Звинчук считается представителем рабочей группы, которую создал Кремль в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий РФ. В его Telegram-канале распространяется дезинформация и прокремлевская пропаганда о войне.