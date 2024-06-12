Экс-командующий ВДВ генерал Шаманов обрушился на армию РФ 11 12.06.2024, 10:12

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Фото: КоммерсантЪ | Экс-командующий ВДВ ВС РФ генерал Владимир Шаманов

И назвал ее «партизанским отрядом».

Экс-командующий ВДВ и действующий замглавы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов выступил с резкой критикой в адрес Минобороны РФ. В ходе пленарного заседания Госдумы он назвал российскую армию «партизанским отрядом» из-за низкого качества выдаваемого обмундирования, а также из-за того, что солдаты вынуждены одевать сами себя, пишет РБК.

Российский генерал отметил, что то обмундирование, которое выдает военнослужащим Минобороны РФ даже не подлежит никаким оценкам.

«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил Шаманов.

Вместе с тем он накинулся на генералитет ВС РФ, назвав их «другой армией», которая обслуживается в неком ателье, и поэтому «разодета и расшита».

«Поэтому простому солдату… не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — добавил депутат.

Реакция военных обозревателей

Заявление Шаманова вызвала бурную реакцию российских военкоров, которые к озвученным «грехам» бывшего командующего ВДВ добавили свои претензии к Минобороны РФ.

Так ведущий канала «Военный Осведомитель» задался вопросом, кто же виноват в том, что российская армия напоминает «партизанский отряд»?

«Вовремя, конечно, опомнились, на третий-то год. Интересно только, кто во всем этом виноват?» — говорится в посте.

Военкор Котенок написал, что Шаманов сказал правду, но не всю. По его словам, среди российских военачальников есть те, которых совершенно не интересует судьбы солдат.

«Есть еще отдельные полководцы, которым совсем неинтересно знать о том, что будет с людьми. От слова совсем. Их интересует лишь воинское звание и звание Героя. А сколькими за это заплатят?» — спрашивает он.