В Ивановском районе из семьи изъяли сразу четверых детей 5 12.06.2024, 10:57

2,458

Иллюстрационное фото

В чем дело?

По инициативе прокуратуры Ивановского района у многодетной семьи забрали четверых малолетних детей из-за того, что родители проигрывали все деньги в онлайн-казино.

По информации прокуратуры, с 2023 года супруги произвели более 12 тысяч игровых операций с различными суммами ставок от 40 копеек до 200 рублей. Кроме того, для этих же целей они взяли пять кредитов в различных банках на более чем 30 тыс. рублей.

В результате четверо детей пары (2016, 2020, 2022 и 2023 года рождения) длительное время проживали в условиях неблагополучия, их основные жизненные потребности не удовлетворялись.

По требованию прокурора Ивановского района, дети помещены в социальный приют. Кроме того, суд по заявлению прокурора ограничил семейную пару в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на три года.