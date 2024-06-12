США отключили от долларов и евро Московскую биржу 3 12.06.2024, 18:39

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Торги будут остановлены уже с 13 июня.

Минфин США в среду объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Торговая площадка, а также НКЦ и НРД внесены в SDN-list - самый жесткий санкционный список, запрещающий любые операции, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В результате санкций торги долларом и евро на бирже с 13 июня будут остановлены, сообщила пресс-служба торговой площадки.

«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — говорится в сообщении.