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США отключили от долларов и евро Московскую биржу

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  • 12.06.2024, 18:39
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США отключили от долларов и евро Московскую биржу

Торги будут остановлены уже с 13 июня.

Минфин США в среду объявил о введении санкций против Московской биржи и ее ключевых структур — Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Торговая площадка, а также НКЦ и НРД внесены в SDN-list - самый жесткий санкционный список, запрещающий любые операции, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В результате санкций торги долларом и евро на бирже с 13 июня будут остановлены, сообщила пресс-служба торговой площадки.

«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — говорится в сообщении.

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