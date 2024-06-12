До +24°С ожидается в Беларуси в четверг 1 12.06.2024, 19:11

Дождливая погода на время отступит.

Завтра, 13 июня, в Беларуси будет облачно, а дождливая погода на время отступит. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 13 июня, будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку, а днем в юго-западных районах республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 °С по северо-западу до +14 °С по востоку. Днем столбики термометров поднимутся до +24 °С.

В пятницу, 14 июня, будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, 3–8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Ночью прогнозируют от +7 до +14 °С. Днем температура воздуха составит от +17 до +23 °С.

В субботу, 15 июня, сохранится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый, 3–8 м/с. Ночью будет +6… +13 °С, днем +19… +24 °С.