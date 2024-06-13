Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро 12 13.06.2024, 8:47

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Назад в 90-е?

Московская биржа (MOEX) объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список. Продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме, заверяет российский Центробанк, пишет Би-би-си.

Под санкции также попали Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня «на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро».

Аналогичные ограничения будут действовать и на фондовом и денежном рынках, где приостанавливаются расчеты по производным инструментам с расчетами в долларах США и евро.

Больше колебаний рубля

Московская биржа — важная часть российской финансовой инфраструктуры. На ней банки, бизнес и инвесторы покупают и продают валюту — доллары, евро и юани. Российский Центральный банк в зависимости от хода торгов в первой половине дня устанавливал курс рубля. Этот курс затем определял курс, по которому валюту можно купить в банках.

Новые санкции эту систему фактически сломали. ЦБ теперь будет рассчитывать курс по данным отчетности и внебиржевых фондов — курсообразование станет непрозрачным.

«Главным последствием будет структурный рост волатильности валютного курса рубля», — говорит в беседе с Би-би-си главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

Волатильность означает, что колебания рубля будут намного сильнее. После начала войны в Украине многие иностранные инвесторы ушли с российского рынка, денег на нем стало меньше, а из-за этого колебания рубля стали намного сильнее. Например, в 2023 году было затяжное падение рубля, которое власти остановили буквально вручную. Теперь, видимо, рубль станет еще менее стабильным.

Финансист Сергей Романчук пишет о росте спредов. Это означает, что разница между курсом продажи и покупки валюты будет выше — банки могут на этом хорошо заработать. Он также ожидает, что объем торгов валютой еще сильнее сожмется.

«Что будет с торгами юанем в перспективе — неясно», — пишет Романчук. Он предполагает, что китайские власти могут не захотеть обслуживать российский Национальный клиринговый депозитарий. Ранее СМИ сообщали, что китайские банки перепроверяют переводы из России, чтобы избежать вторичных санкций.

«Это классическое «никогда такого не было — и вот опять»: мы довольно расслабились на предмет санкций значимых, не формальных, а по-настоящему значимых — в последние примерно полгода. Вот они и подоспели, я бы даже сказала, немного неожиданно: нельзя сказать, что мы все готовились к 12 июня и мониторили, поэтому это все-таки такой сюрприз. Для рынка, когда сюрприз есть, — это всегда повод для большей волатильности», — считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

На торгах на бирже курс рубля почти не отреагировал на новости о санкциях — он лишь немного ослаб до 89,2 рубля за доллар. В приложениях банков разница между покупкой и продажей существенная, но курс пока не так сильно вырос. В «Сбере» доллар вечером в среду можно было купить за 90,4 рубля, а продать — за 87,2 рубля. В «Т-банке» (бывший «Тинькофф») доллары можно купить по курсу 93,75 рубля.

«Для рынка в целом — эти санкции не очень большое событие, для простого россиянина — прям совсем даже маленькое событие. А вот для самой Мосбиржи — это значимое событие», — полагает Донец.

«Назад в 90-е»?

ЦБ заверил, что для населения ничего не изменится: покупать и продавать валюту по-прежнему можно, сохранятся и средства на счетах в банках.

Банки тоже заявили, что ничего не изменится, например, об этом сообщил «Сбер». Финансовые компании также уверяют, что на их работу это не повлияет, например, подобные заявления сделали «Альфа Инвестиции».

Судя по всему, главное последствие в том, что российская финансовая система лишается удобного и безопасного инструмента обмена валюты. А это уже имеет более широкие последствия для экономики, которая после начала войны все больше и больше упрощается. Но пока последствия этого заметить сложно.

Александр Исаков считает, что дефицита валюты вряд ли стоит ожидать. «Скорее всего, главный эффект будет состоять не в дефиците валюты, а в том, что у экспортеров и импортеров вырастут транзакционные издержки — стоимости обмена валюты, переводов и так далее», — считает он. В долгосрочной перспективе это приведет, по его словам, к оттоку капитала и опять же более слабому рублю.

То есть компании и инвесторы смогут покупать и продавать валюту, просто не в рамках Московской биржи, которая была удобный и безопасным инструментом для таких операций.

Романчук называет прекращение торгов на Московской бирже долларами и евро «назад в 90-е». «Когда-то не было электронных торгов валютой с централизованным клирингом, и ничего! Жили же люди!» — пишет он. Он полагает, что возникнет «альтернативная электронная площадка, но повторить успех Московской биржи быстро не удастся».