Российские финансисты запаниковали из-за новых санкций США 9 13.06.2024, 10:41

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Московская биржа больше не может торговать долларом и евро.

В России из-за введения санкций США Московская биржа (MOEX) прекратила торги долларом и евро. В результате курс рубля в части банков взлетел на 10% за сутки и снова превысил 100 рублей за доллар.

«Московская биржа прекращает торговлю с расчетами по доллару и евро. Вот это вот и есть «назад, в 90-е»! Когда-то не было электронных торгов валютой с централизованным клирингом, и ничего! Жили же люди! Да еще как», – написал на своей странице в Telegram российский финансист Сергей Романчук.

Минфин США внес Московскую биржу в санкционный список. Под санкции также попали Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня «на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро».

Еще один российский обозреватель, Анатолий Несмиян, заявил, что «рубль перестал быть конвертируемой валютой и превратился в обычный «деревянный». Он предупредил россиян, что курс рубля снова будет устанавливаться Кремлем «с потолка». Во-вторых, стоит ожидать возвращения «черного рынка» валюты, который Кремль будут пытаться уничтожить путем введения уголовной ответственности.