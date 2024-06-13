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Лукашенко лучше жевать, чем говорить

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.06.2024, 17:01
  • 4,130
Лукашенко лучше жевать, чем говорить

С Арменией дело может дойти до разрыва дипотношений.

Лукашенко явно перестарался со славословиями в адрес Алиева, выражениями радости от того, что тому удалось восстановить территориальную целостность и откровениями, как Беларусь ему в этом помогала.

Пашинян, выступая в Национальном собрании, заявил, что ноги его не будет в Беларуси, пока там правит Лукашенко и ни одно официальное лицо этой страны не приедет в Армению. Посол Армении в Беларуси отозван для консультаций.

С ОДКБ, сказал Пашинян, Армении тоже обсуждать нечего, пока там сидит Лукашенко.

Белорусский диктатор молчит. Но его колхозное красноречие наверняка выльется в очередной спич. Это тот случай, когда ему изначально лучше было жевать, чем говорить.

Интересно, Путин Лукашенко за провоцированный им демарш Пашиняна пожурит или поблагодарит?

А если Лукашенко не остановится, то и до разрыва дипотношений дело может дойти.

Telegram-канал «СерпомПо»

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