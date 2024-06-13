Лукашенко лучше жевать, чем говорить

Лукашенко лучше жевать, чем говорить3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.06.2024, 17:01
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С Арменией дело может дойти до разрыва дипотношений.
Лукашенко явно перестарался со славословиями в адрес Алиева, выражениями радости от того, что тому удалось восстановить территориальную целостность и откровениями, как Беларусь ему в этом помогала.
Пашинян, выступая в Национальном собрании, заявил, что ноги его не будет в Беларуси, пока там правит Лукашенко и ни одно официальное лицо этой страны не приедет в Армению. Посол Армении в Беларуси отозван для консультаций.
С ОДКБ, сказал Пашинян, Армении тоже обсуждать нечего, пока там сидит Лукашенко.
Белорусский диктатор молчит. Но его колхозное красноречие наверняка выльется в очередной спич. Это тот случай, когда ему изначально лучше было жевать, чем говорить.
Интересно, Путин Лукашенко за провоцированный им демарш Пашиняна пожурит или поблагодарит?
А если Лукашенко не остановится, то и до разрыва дипотношений дело может дойти.
Telegram-канал «СерпомПо»