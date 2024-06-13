Bloomberg: Китайцы не смогли найти ни заказанной в России меди, ни завод 13.06.2024, 17:14

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Вместо КНР груз прибыл в Грецию, а вместо металла был гранит.

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, занимающийся в том числе международной торговлей, начал расследование из-за исчезновения крупной партии меди, купленной в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конгломерат купил 2 тыс. тонн рафинированной меди у российской Региональной металлургической компании в конце прошлого года, товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако в итоге груз прибыл в Турцию и на практике оказался гораздо более дешевым гранитом, рассказали источники.

Wuchan Zhongda Group начал расследование инцидента и направил своих сотрудников в Россию, однако по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Была ли заключена сделка на бирже или напрямую, Bloomberg не уточняет.

Агентство напоминает, что международный рынок по торговле металлами неоднократно оказывался замешанным в скандалах, связанными с мошенничеством. Как ранее писал Bloomberg, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее такие квитанции можно подделать, и, по данным агентства, мошенники все чаще прибегают к этой схеме.