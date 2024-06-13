Россия вернулась в СССР
- Telegram-канал «Кремлевский цирк»
- 13.06.2024, 17:28
- 1,878
В его китайскую реплику.
Валютных торгов нет, Макдоналдса нет, Все национализировано.
Оппозиция в тюрьме и в бегах
Санкции есть, и война есть.
Все как в СССР. При этом тех советских «чувства безопасности» и «уверенности в завтра» тоже нет. Доступного жилья нет. Науки нет. Необходимых лекарств нет. Автопром, электроника и т.д. — только китайские. Вместо цельной идеологии — мешанина мракобесий.
Поэтому хотели вернуться в СССР, но сделали его плохой китайской репликой.
Telegram-канал «Кремлевский цирк»