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Россия вернулась в СССР

  • Telegram-канал «Кремлевский цирк»
  • 13.06.2024, 17:28
  • 1,878
Россия вернулась в СССР

В его китайскую реплику.

Валютных торгов нет, Макдоналдса нет, Все национализировано.

Оппозиция в тюрьме и в бегах

Санкции есть, и война есть.

Все как в СССР. При этом тех советских «чувства безопасности» и «уверенности в завтра» тоже нет. Доступного жилья нет. Науки нет. Необходимых лекарств нет. Автопром, электроника и т.д. — только китайские. Вместо цельной идеологии — мешанина мракобесий.

Поэтому хотели вернуться в СССР, но сделали его плохой китайской репликой.

Telegram-канал «Кремлевский цирк»

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