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Цены на нефть могут упасть до $60 за баррель

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  • 13.06.2024, 18:02
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Цены на нефть могут упасть до $60 за баррель

Мир сталкивается с «существенным профицитом».

Цены на нефть могут упасть в 2025 году, так как рынок окажется в ситуации «существенного профицита» на фоне снижения спроса из-за внедрения электромобилей, повышения энергоэффективности и одновременно роста добычи вне ОПЕК. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные банка Citi. Согласно прогнозу аналитиков, цена мирового эталонного сорта Brent начнет падать в четвертом квартале 2024 года и установится на уровне $60 за баррель в 2025 году.

Такое падение связано с ростом предложения. По базовому сценарию Citi, мировые запасы сырой нефти в следующем году вырастут на 1,4 млн баррелей в день. При этом страны — члены ОПЕК+ недавно объявили о планах с октября 2024 года по сентябрь 2025 года постепенно вернуть на рынок 2,5 млн баррелей в сутки. Как полагают аналитики, даже если ОПЕК+ полностью откажется от своего плана по увеличению добычи, на рынке все равно будет профицит в размере 900 тыс. баррелей в сутки. Этому будет способствовать рост добычи нефти за пределами ОПЕК в 2025 году на 1,8 млн баррелей в сутки за счет Северной Америки, Бразилии и Гайаны.

По наиболее пессимистичному сценарию Citi, цены на Brent могут и вовсе упасть ниже $50 за баррель к концу следующего года. Банк рекомендовал инвесторам использовать любое повышение цен на нефть в ближайшие месяцы, чтобы подготовиться к приближающемуся спаду.

Аналитики Citi не единственные, кто ожидает падения стоимости нефти. По прогнозам Deutsche Bank, Brent упадет ниже $60 за баррель, если ОПЕК+ полностью выполнит свой план по увеличению добычи. Банк, однако, ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу не в полном объеме, поэтому к концу 2025 года стоимость нефти упадет до $75 за баррель.

Международное энергетическое агентство в своем докладе в среду, 12 июня, сообщило, что мировые рынки в этом десятилетии столкнутся с крупным профицитом — к концу 2029 года он ожидается на уровне 8,4 млн баррелей в сутки. В то же время МЭА считает, что потребление нефти в развитых странах продолжит снижаться. В 2023 году там потребляли 46 млн баррелей в сутки, но к 2030 году, по оценкам агентства, спрос упадет до 43 млн баррелей. Это минимум с 1991 года.

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