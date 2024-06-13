Турция поднимет стоимость транзита судов через Босфор на 15% 5 13.06.2024, 18:33

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Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет.

Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15%, сообщает турецкий минтранс. С начала следующего месяца пошлина составит 5,07 доллара.

«Если до 2022 года грузовое судно в 10 тысяч тонн суммарно выплачивало нам 3 тысячи 240 долларов за транзит, то с 1 июля с учетом новых тарифов за транзит придется выплатить 20 тысяч 370 долларов», — объяснил министр транспорта Абдулкадир Уралоглу. Таким образом, Турция увеличит приток иностранной валюты в государственную казну, отметил он.

Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет, но в июле 2023 года ее подняли на 8% — до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре.

Конвенция Монтре о режиме проливов была подписана в 1936 году и является ключевым международным соглашением, регулирующим морской проход через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Документ предоставляет Турции контроль над проливами и гарантирует свободу прохода гражданским судам в мирное время. В то же время, Конвенция ограничивает военное присутствие нечерноморских держав в Черном море. Согласно документу, в мирное время Турция обязана разрешать свободный проход торговых судов любого государства. Однако в военное время турецкие власти имеют право закрывать проливы для военных кораблей стран, находящихся в конфликте. Также Турция может взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.