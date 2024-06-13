Дружба трещит по швам 13.06.2024, 19:12

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Почему Пашинян поссорился с Лукашенко и при чем здесь Карабах.

Между армянским премьером Николом Пашиняном и белорусским диктатором Александром Лукашенко, являющимся союзниками по ОДКБ, разразился серьезный скандал. Ереван не будет посылать чиновников в Беларусь, а Минск — отозвал своего посла.

РБК-Украина рассказывает, что произошло между Арменией и Беларусью и при чем здесь война в Нагорном Карабахе.

С чего начался скандал

В этом мае белорусский диктатор слетал на встречу к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Баку. На встрече с ним Лукашенко вспомнил разговор с Алиевым перед началом операции азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски размышляли за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу. Но, в-третьих, мы сошлись во мнении, Вы тогда подняли этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда нужно будет возрождать те земли, которые вы освободили, начинать возрождение», - сказал Лукашенко.

В 2020 году Азербайджан начал военную операцию по возвращению под свой контроль территорий так называемого Нагорного Карабаха, спорного региона, который Армения де-факто оккупировала в 90-х. Тогда Азербайджан вернул себе большинство территории.

А в 2023 году Азербайджан провел «контртеррористическую операцию», после которой непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование, и вся его территория вернулась под контроль Баку. С тех пор между Ереваном и Баку продолжаются переговоры о мирном соглашении, которое должно завершить многолетний конфликт.

Как отреагировал Пашинян

Сегодня же, отвечая на вопросы оппозиции в армянском парламенте, Пашинян вспомнил эти слова белорусского диктатора и заявил, что ни один официальный представитель Армении, включая его самого, не поедет в Беларусь, пока там правит Лукашенко.

«Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать? Констатирую, что теперь больше никогда не поеду в Беларусь. Пока в Беларуси «президент» Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь», - сказал Пашинян.

Армения и Беларусь являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военного союза, основанного в 1992 году. Первоначально подписантами договора были Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Но в 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан не продлили свое участие.

Союзники по ОДКБ проводят совместные учения, а также могут оказывать военную помощь в случае такого запроса. Например, в 2022 году войска ОДКБ помогали Казахстану подавлять антиправительственные протесты. Но ОДКБ не помогла Армении во время Второй Карабахской войны в 2022 году, более того, как заявлял Пашинян, две страны организации были на стороне Азербайджана.

В феврале 2022 года Армения приостановила участие в ОДКБ и сейчас угрожает вообще выйти из состава организации.

Чем ответил режим

На заявлении Пашиняна спор между Ереваном и Минском не закончился. Сегодня днем Министерство иностранных дел Беларуси объявило об отзыве своего посла из Армении.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом врага, то это недальновидная политика. Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние, близкие, дружеские отношения и общая история, а сегодня еще и взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты. Мы не собираемся эти отношения ухудшать, как бы и сколько бы армянское руководство внешние игроки не подталкивали», - заявили в белорусском МИД.

В то же время, в белорусском министерстве «пожелали» армянскому народу руководителей, которые будут действительно думать о «будущем страны». Примечательно, что это произошло на фоне антиправительственных протестов оппозиции в Ереване.

Напомним, вчера Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ.