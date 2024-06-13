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Под Харьковом погибли два бойца Полка им. Калиновского

  • 13.06.2024, 19:27
Под Харьковом погибли два бойца Полка им. Калиновского

Белорусские добровольцы подорвались на мине.

По сообщению пресс-службы Полка Калиновского, во время боев на харьковском направлении 9 июня погибли два бойца подразделения. Их фамилии из соображений безопасности друзей и близких, которые остаются на территории Беларуси, пока не называются.

Трагедия, как сообщается, случилась по дороге на позиции, где калиновцы должны были забрать один из боевых расчетов после завершения выполнения задачи. Они подорвались на мине и получили травмы, несовместимые с жизнью.

Тела погибших в ту же ночь были эвакуированы с места трагедии, прощание с воинами будет организовано службой воинской помощи Полка имени Калиновского.

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