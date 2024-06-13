Банки стран СНГ перестали менять российские рубли на доллары 7 13.06.2024, 20:27

4,570

Вчера США ввели санкции против Мосбиржи.

Банки некоторых банки бывших постсоветских республик ограничили операции по конвертации российского рубля после американских санкций в отношении Московской биржи, из-за которых в России остановились торги долларом и евро.

С проблемами российские клиенты столкнулись в банках Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызтана, рассказали The Moscow Times представители компаний-импортеров.

Утром банки среднеазиатских республик, через которые часто оплачивались поставки товаров в Россию, перестали проводить операции по обмену российского рубля на доллар и евро или предлагали абсолютно невыгодные курсы.

К вечеру стало известно, что банки Таджикистана и Узбекистана возобновили обмен рубля. В Кыргызстане проблемы сохранились: об ограничениях объявили пять банков республики, пишет ТАСС.

Одновременно РСК-банк, банк «Компаньон», Мбанк, а также еще не менее 6 банков прекратили работу с системами денежных переводов, с помощью которых можно было отправлять деньги из России и обратно. Речь «идет о системах Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union, отмечает «Интерфакс».

Минфин США в среду, 12 июня, объявил о радикальном расширении финансовых санкций против России, включив в черные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий. С 13 июня биржа остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют по данным внебиржевого рынка.

Помимо санкций против биржи, США внесли в SDN-list дочерние структуры крупнейших российских госбанков в Индии и Китае: под санкции попали представительства Сбера, ВЭБа, оборонного Промсвязьбанка и ВТБ.

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета американский Минфин существенно расширил понятие «ВПК России», за сделки с которым банкам по всему миру грозят вторичные меры вплоть до отключения от долларовых платежей. Отныне под определение оборонного комплекса РФ попадают все подсанкционные российские компании (их более 4,5 тысячи), включая те, что не имеют непосредственного отношения к производству военной продукции.