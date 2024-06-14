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Дроны атаковали военный аэродром «Морозовск» с российскими Су-34 и Су-24

  • 14.06.2024, 7:41
Дроны атаковали военный аэродром «Морозовск» с российскими Су-34 и Су-24

В Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы.

Жители России в ночь на пятницу, 14 июня, пожаловались на взрывы в районе военного аэродрома «Морозовск» в Ростовской области. В сети написали об атаке неизвестных БПЛА, передают украинские СМИ.

Россияне сообщили, что в сторону города «что-то летит и жужит» и его не сбивают. Также в сети опубликовали фото пожара на аэродроме российских оккупационных войск.

Взрывы в районе «Морозовска» подтвердили украинское мониторинговые каналы «Николаевский Ванек» и Monitor. Они писали о том, что Ростовскую область, предположительно, атаковали дроны.

Впоследствии в российских пабликах сообщили, что в Морозовском районе пропало электричество после «массированной атаки беспилотников». Губернатор Василий Голубев заявил, что в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По его предварительной информации, жертв нет.

Тем временем россияне сообщают, что «беспилотники ВСУ» атаковали еще и Курскую и Воронежскую области РФ. В результате были повреждены несколько резервуаров с топливом на НПЗ в Лискинском районе Воронежской области.

Как известно, на аэродроме «Морозовск» базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ. Там, по предварительной информации, базируются самолеты Су-34, Су-24 и Су-24М.

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