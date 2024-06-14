В Москве догорает ведущее предприятие по разработке авиатехники: у бюро «Сухого» обрушилась крыша 14.06.2024, 7:56

Конструкторское бюро создавало сверхсовременные самолеты для армии РФ.

В столице РФ Москве произошел пожар в здании опытно-конструкторского бюро «Сухого» (ОКБ «Сухого»). Из-за сильного огня обрушилась кровля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Telegram-канал МЧС РФ.

Сначала в российском министерстве рассказывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем заявили о локализации пожара, но позже в МЧС сказали, что по уточненной информации, пылает уже 800 «квадратов».

Примечательно, что в российском МЧС не говорят о пожаре именно на ДКБ «Сухого», а сообщают, что «горит неэксплуатируемое здание» на северо-западе Москвы.