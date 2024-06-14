закрыть
14 июня 2024, пятница, 7:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве догорает ведущее предприятие по разработке авиатехники: у бюро «Сухого» обрушилась крыша

  • 14.06.2024, 7:56
В Москве догорает ведущее предприятие по разработке авиатехники: у бюро «Сухого» обрушилась крыша

Конструкторское бюро создавало сверхсовременные самолеты для армии РФ.

В столице РФ Москве произошел пожар в здании опытно-конструкторского бюро «Сухого» (ОКБ «Сухого»). Из-за сильного огня обрушилась кровля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Telegram-канал МЧС РФ.

Сначала в российском министерстве рассказывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем заявили о локализации пожара, но позже в МЧС сказали, что по уточненной информации, пылает уже 800 «квадратов».

Примечательно, что в российском МЧС не говорят о пожаре именно на ДКБ «Сухого», а сообщают, что «горит неэксплуатируемое здание» на северо-западе Москвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип