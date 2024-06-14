БпЛА ударили по нефтебазе в Воронежской области 14.06.2024, 8:21

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Резервуары с топливом не выдержали.

В Лискинском районе Воронежской области несколько дронов атаковали местную нефтебазу, в результате чего были повреждены резервуары с топливом. Об этом сообщил «Фокус» со ссылкой на губернатора Воронежской области Александр Гусев.

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам Гусева, сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

«Повреждения объекта уточняются. На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет», — отметил Гусев.

В то же время об атаке беспилотников также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов.

«Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе», — написал Смирнов.