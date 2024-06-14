Центробанк России отменил утренние торги на Мосбирже 5 14.06.2024, 8:29

10,374

На неопределенный срок.

Центробанк России принял решение временно не проводить утренние торги на Мосгорбирже, сообщается на сайте регулятора.

«Торговые сессии не будут проводиться до 09.50 (по московскому времени) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», — уточнили в Центробанке РФ.

Напомним, Московская биржа (MOEX) объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Московская биржа — важная часть российской финансовой инфраструктуры. На ней банки, бизнес и инвесторы покупают и продают валюту — доллары, евро и юани. Российский Центральный банк в зависимости от хода торгов в первой половине дня устанавливал курс рубля. Этот курс затем определял курс, по которому валюту можно купить в банках.

Новые санкции эту систему фактически сломали. ЦБ теперь будет рассчитывать курс по данным отчетности и внебиржевых фондов — курсообразование станет непрозрачным.