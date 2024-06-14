Хуситы атаковали украинское судно под управлением польского оператора 1 14.06.2024, 8:47

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Фото: istock / surasak petchang

Дважды.

Хуситы атаковали судно Verbena в Аденском заливе. Оно следовало под флагом Палау, при этом сухогруз принадлежит украинской компании, а управляется польским оператором. Verbena перевозила груз строительных материалов в Италию.

По информации Центрального командования США, хуситы атаковали судно дважды.

«Поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемой хуситами территории Йемена в Красное море. Суда США, коалиции или торговые суда не сообщили о травмах или значительном ущербе.

Позже судно Verbena, следовавшее под флагом Палау, принадлежащий Украине и управляемый Польшей сухогруз, было атаковано во второй раз за 24 часа одной баллистической противокорабельной ракетой, запущенной из контролируемой хуситами территории Йемена в Аденский залив», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что Verbena была атакована на протяжении 24 часов дважды. Первая атака не достигла цели.

Согласно данным MarineTraffic, сухогруз находится в Аденском заливе. Он следует из Италии в Таиланд.