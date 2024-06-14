закрыть
14 июня 2024, пятница, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нихао» Путину и Набиуллиной

1
  • Михаил Ходорковский
  • 14.06.2024, 8:52
  • 8,248
«Нихао» Путину и Набиуллиной

Переход России в сырьевой придаток Китая завершен.

Для любителей поговорить о 90-х — наконец появилась реально важная тема! Наличные под матрасом — снова самая надежная валюта. Как говорится, передаем «нихао» Путину и Набиуллиной (следуя трендам ЦБ, перехожу на более понятный им язык).

Ну, а что? Китай и Си — отличный старший брат: любит тоталитаризм, уважает политические репрессии и цифровой концлагерь.

Итак, кратко о достижениях:

- ЦБ во главе с Эльвирой Сахипзадовной сообщает, что юань теперь – это «новый ориентир». Центробанк, конечно, понимал, что санкции введут и знал, что колониальная зависимость – это наше светлое будущее, поэтому готовился к этому с осени 2022 года.

- Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%. Вуаля, юань стал основной валютой на биржевых торгах!

- Экономисты не исключают, что кросс-курс доллара теперь будет устанавливаться на основе курса юаня. Зачем нам ориентироваться на западные валюты, когда есть великий не конвертируемый юань?

А теперь к реальности:

- После введения блокирующих санкций против Мосбиржи, она остановила торги долларами и евро, но ЦБ обещает устанавливать курс по данным банковской отчетности. Прозрачность таких сделок, конечно, ниже, чем у биржевых торгов. Но кого это волнует, правда?

- На фоне новостей о санкциях некоторые российские банки подняли курс до 200 рублей за доллар. Кто-то предлагает доллар по 150 рублей, и только у Сбербанка – 91,20. Вот это настоящая стабильность по-путински!

- В некоторых московских офисах наличной валюты вообще не оказалось.

- Скорее всего у нас появится несколько курсов доллара: курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. В итоге ориентироваться мы будем на курс черного либо серого рынка.

Вот такая борьба за экономический суверенитет, когда вместо прозрачных и понятных валют типа доллара и евро вся экономика РФ подвязывается под ПРИНЦИПИАЛЬНО ограниченно конвертируемый юань, чей курс определяется волевым решением КПК – он не торгуется на свободных биржевых валютных торгах даже в самом Китае.

Итог: Переход из продвинутой технологической страны - важной части демократического мира, в сырьевой придаток авторитарного Китая, завершен!

С важной победой вас, товарищи...

Михаил Ходорковский, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко