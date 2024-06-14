«Нихао» Путину и Набиуллиной 1 Михаил Ходорковский

14.06.2024, 8:52

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Переход России в сырьевой придаток Китая завершен.

Для любителей поговорить о 90-х — наконец появилась реально важная тема! Наличные под матрасом — снова самая надежная валюта. Как говорится, передаем «нихао» Путину и Набиуллиной (следуя трендам ЦБ, перехожу на более понятный им язык).

Ну, а что? Китай и Си — отличный старший брат: любит тоталитаризм, уважает политические репрессии и цифровой концлагерь.

Итак, кратко о достижениях:

- ЦБ во главе с Эльвирой Сахипзадовной сообщает, что юань теперь – это «новый ориентир». Центробанк, конечно, понимал, что санкции введут и знал, что колониальная зависимость – это наше светлое будущее, поэтому готовился к этому с осени 2022 года.

- Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае достигла 54%. Вуаля, юань стал основной валютой на биржевых торгах!

- Экономисты не исключают, что кросс-курс доллара теперь будет устанавливаться на основе курса юаня. Зачем нам ориентироваться на западные валюты, когда есть великий не конвертируемый юань?

А теперь к реальности:

- После введения блокирующих санкций против Мосбиржи, она остановила торги долларами и евро, но ЦБ обещает устанавливать курс по данным банковской отчетности. Прозрачность таких сделок, конечно, ниже, чем у биржевых торгов. Но кого это волнует, правда?

- На фоне новостей о санкциях некоторые российские банки подняли курс до 200 рублей за доллар. Кто-то предлагает доллар по 150 рублей, и только у Сбербанка – 91,20. Вот это настоящая стабильность по-путински!

- В некоторых московских офисах наличной валюты вообще не оказалось.

- Скорее всего у нас появится несколько курсов доллара: курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. В итоге ориентироваться мы будем на курс черного либо серого рынка.

Вот такая борьба за экономический суверенитет, когда вместо прозрачных и понятных валют типа доллара и евро вся экономика РФ подвязывается под ПРИНЦИПИАЛЬНО ограниченно конвертируемый юань, чей курс определяется волевым решением КПК – он не торгуется на свободных биржевых валютных торгах даже в самом Китае.

Итог: Переход из продвинутой технологической страны - важной части демократического мира, в сырьевой придаток авторитарного Китая, завершен!

С важной победой вас, товарищи...

Михаил Ходорковский, «Телеграм»