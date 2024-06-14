В Беларуси научились увеличивать срок годности мясных продуктов без химии 10 14.06.2024, 9:52

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Неужели?

Беларусские производители мясных продуктов научились увеличивать их срок годности максимально натурально. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ заместитель генерального директора агропромышленного холдинга «Дзержинский» Олег Логвинов.

«Даже на натуральных эфирных добавках срок годности можно трехкратно увеличить. Если срок годности сырого мяса шесть суток, то можно до 30 суток увеличить», — заявил он.

По его словам, ритейлы диктуют производителям то, что продукты должны быть с большим сроком хранения, чтоб их успели продать.

«Но мы как предприятие, имеющее знак «натуральный продукт», используем в основном ингредиенты, биологически активные добавки натуральные. То есть это какие-то экстракты растений или пробиотические культуры», — пояснил Логвинов.

Он добавил, что таким образом производители увеличивают срок годности, но для этого не используются химические ингредиенты.