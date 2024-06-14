В Беларусь везли спирт непонятного качества из России 14.06.2024, 10:48

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Два автомобиля задержаны.

Гомельские таможенники установили два факта незаконной транспортировки более 500 литров спиртосодержащей жидкости. Немаркированный спирт, который мог оказаться на нелегальном рынке алкогольной продукции, ввозили из России два гражданина Беларуси, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Грузовой Mercedes и легковой Ford Focus остановили для проверки на одном из участков трассы М10 в Добрушском районе. В багажнике легковушки таможенники нашли пластиковые канистры со спиртом неустановленного качества. В грузовом авто спирт попытались спрятать за валом полиэтиленовой пленки и пустой пластиковой тары.

Экспертиза показала, что содержание этилового спирта в составе незаконно перемещаемой жидкости составляет не менее 94%.

Водителями транспортных средств оказались 49-летний и 46-летний жители Бобруйска. Таможенники составили на них протоколы по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (Перемещение физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров (пяти килограммов) непищевой спиртосодержащей продукции). За незаконную транспортировку спирта им грозит штраф до ста базовых величин с возможной конфискацией продукции в части превышения допустимого количества.