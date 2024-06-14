Британская разведка: Кремль допустил крупную ошибку на фронте в Украине 1 14.06.2024, 14:15

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Тактика с одним из корпусов оказалась проигрышной.

Россия ищет любые способы, чтобы пополнить свои ряды и получить еще один шанс на наступление в Украине. Однако получается это у командования РФ довольно плохо.

Примером является добровольческий корпус, который активно задействуют в боевых задачах на фронте. Министерство обороны Великобритании в соцсети X, ссылаясь на данные британской разведки, проанализировало, что это формирование россиян не очень подходит к поставленным задачам и несет большие потери.

«Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине», - говорится в сообщении.

Именно добровольческий корпус Россия создала еще в феврале 2023 года под единым командованием и управлением. В его ряды вступили около 20 тысяч желающих - это резервисты, бывшие заключенные и наемники. Группировку уже больше года привлекают к наступательным действиям. Аналитики считают, что такая тактика стала проигрышной для Кремля.

«Российские нерегулярные формирования - это преимущественно легкие пехотные подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии», - отметили в обзоре.