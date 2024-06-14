МИД Армении резко ответило Лукашенко

МИД Армении резко ответило Лукашенко2
- 14.06.2024, 16:28
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Отозван посол для консультаций.
МИД Беларуси приняло решение отозвать своего посла в Армении для консультаций.
«Мы искренне желаем армянскому народу руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей», — заявили в МИД Беларуси.
В ответ на этот комментарий Армения направила Беларуси ноту протеста.
«Пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.