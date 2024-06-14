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Глава МИД Великобритании предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть по миру

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  • 14.06.2024, 16:38
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Глава МИД Великобритании предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть по миру

Мир должен остановить российскую военную машину.

Мир должен остановить российскую военную машину и поэтому необходимо «охотиться» на флот-призрак, нелегально перевозящий российскую нефть.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По его словам, Великобритания тесно сотрудничает со странами Европейского союза. В частности, в вопросе введения санкций против российских компаний и лиц, помогающих продолжать войну в Украине.

- Мы также будем охотиться на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: всякий раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий, - сказал Кэмерон.

Санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти являются ключевым инструментом давления, используемого западными странами для ограничения России в финансировании военных действий в Украине. С 5 декабря 2022 г. ЕС ввел эмбарго на импорт российской сырой нефти морским путем. С 5 февраля 2023 г. это эмбарго было расширено на нефтепродукты.

США также ввели полный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Санкции привели к значительному снижению экспорта российской нефти в страны Запада, заставляя Россию искать новые рынки сбыта, в том числе в Азии. Или искать способы обойти санкции.

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