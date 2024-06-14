Cуперкомпьютер лишил сборную Англии статуса главного фаворита Евро-2024 14.06.2024, 18:07

Фаворитом стала Франция.

Сборная Франции теперь является главным фаворитом предстоящего чемпионата Европы 2024 года в Германии. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, вероятность ее победы оценивается в 18,4%.

Еще десять дней назад суперкомпьютер называл сборную Англии главным фаворитом и давал ей 19,9% на победу. Франция тогда была на втором месте (19,1%).

Сейчас же суперкомпьютер оценивает вероятность чемпионства Англии в 17,9%. В топ-5 фаворитов также вошли сборные Германии (14,5%), Португалии (11,1%) и Испании (10,3%).

Шансы действующих чемпионов Европы итальянцев защитить свой титул, по мнению Opta, составляют 5,2%.

Наименьшие шансы на победу в турнире у сборной Грузии (0,1%).

Чемпионат Европы стартует 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии.