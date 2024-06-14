В российском Благовещенске автомобиль въехал в прохожих 14.06.2024, 18:26

Шокирующее видео.

В Благовещенске иномарка столкнулась с мотоциклом, после чего выехала на тротуар с прохожими.

Это произошло на улице Василенко, которая проходит по северной части города.

Amur Life со ссылкой на очевидцев сообщает, что иномарка сбила порядка десяти человек, сам водитель не пострадал. По данным «Амур Инфо», в результате ДТП есть погибшие.

Телеграм-канал «112» пишет, что иномаркой управлял 59-летний Евгений Бакарюкин, у него были признаки алкогольного опьянения. Он родился в Красноярском крае, работал охранником, минивэн Suzuki Hustler он приобрел в октябре 2023 года, отмечает Shot. По его данным, за это время он получил три штрафа. Бакарюкина задержали.

В пресс-службе минздрава Амурской области сообщили РБК, что, предварительно, погибли три человека, в том числе двое детей.