Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в саммите мира

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в саммите мира2
- 14.06.2024, 19:10
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Участие в заседании примут около сотни стран и международных организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, где в течение следующих дней будет проходить саммит мира. Всего участие в заседании примут около сотни стран и международных организаций.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
«Прибыл в Швейцарию на глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью — приблизить справедливый и длительный мир для Украины», - написал президент Украины.
По словам Зеленского, саммит мира позволит сделать конкретные шаги в:
ядерной и продовольственной безопасности;
возвращении военнопленных и всех депортированных врагом лиц, в том числе и детей.
Всего участие в заседании примут около 100 стран и международных организаций.
«Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и исключить их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации», - добавил он.
Зеленский отметил, что во время саммита мира каждая страна и организация смогут продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей, что позволит приблизить мир и восстановить полную силу Устава Организации Объединенных Наций (ООН).