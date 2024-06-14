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Суперкомпьютер назвал победителя матча открытия Евро

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  • 14.06.2024, 19:15
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Суперкомпьютер назвал победителя матча открытия Евро

Сегодня Германия сразится с Шотландией.

Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы Германии над Шотландией в матче открытия чемпионата Европы 2024 года в 70,4%. Шансы на победу Шотландии составляют 12,2%.

Матч самых возрастных команд Евро пройдет в Мюнхене, начало в 22:00 по Минску.

В Мюнхене хозяева Евро одержали лишь одну победу в последних пяти играх в главном городе Баварии.

Ранее команды дважды встречались в финальных раундах Евро, оба раза побеждали немцы. Однако последняя игра датируется 1992 годом. Последний раз команды встречались в рамках квалификации Евро-2016.

Германия лишь раз не смогла одолеть Шотландию. В квалификации ЧМ-2006 команды сыграли вничью. Практически во всех играх Германия победила с разницей в мяч. Лишь на Евро-1992 Германия завершила встречу с большим перевесом — 2:0.

Германия является не только фаворитом в этом матче, но и одним из главных претендентов на золото.

Чемпионат Европы стартует в Германии. Финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Букмекеры также называют Германию безоговорочным фаворитом в этом матче. Коэффициент на победу немецкой команды составляет 1,3, на Шотландию — 12.

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