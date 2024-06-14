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Украинские дроны атаковали ангар с самолетами в Ростовской области

  • 14.06.2024, 19:45
  • 4,200
Украинские дроны атаковали ангар с самолетами в Ростовской области

Исчезли пять истребителей.

Этой ночью, 14 июня, дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (Х) военного аналитика Брейди Африка.

«Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках. В последний раз Украина нанесла удар по этой базе в начале этого года в апреле», - отметил аналитик.

В результате удара повреждены самолеты на военном аэродроме и электроподстанция.

В ангаре, как можно увидеть на фотографиях, находились как минимум 2 истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще несколько таких самолетов, стоявших на открытом воздухе, вероятно, получили повреждения.

Как видно на спутниковых снимках, с аэродрома Морозовска исчезли все российские истребители.

Напомним, ночью 14 июня в Морозовске в Ростовской области раздались взрывы и возник пожар. В некоторых домах исчез свет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории области.

Отметим, что в городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.

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