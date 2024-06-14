Украинские дроны атаковали ангар с самолетами в Ростовской области 14.06.2024, 19:45

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Исчезли пять истребителей.

Этой ночью, 14 июня, дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (Х) военного аналитика Брейди Африка.

«Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках. В последний раз Украина нанесла удар по этой базе в начале этого года в апреле», - отметил аналитик.

В результате удара повреждены самолеты на военном аэродроме и электроподстанция.

В ангаре, как можно увидеть на фотографиях, находились как минимум 2 истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще несколько таких самолетов, стоявших на открытом воздухе, вероятно, получили повреждения.

Как видно на спутниковых снимках, с аэродрома Морозовска исчезли все российские истребители.

The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj — Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024

Напомним, ночью 14 июня в Морозовске в Ростовской области раздались взрывы и возник пожар. В некоторых домах исчез свет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории области.

Отметим, что в городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.