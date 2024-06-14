Украинские дроны атаковали ангар с самолетами в Ростовской области
- 14.06.2024, 19:45
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Исчезли пять истребителей.
Этой ночью, 14 июня, дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (Х) военного аналитика Брейди Африка.
«Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках. В последний раз Украина нанесла удар по этой базе в начале этого года в апреле», - отметил аналитик.
В результате удара повреждены самолеты на военном аэродроме и электроподстанция.
В ангаре, как можно увидеть на фотографиях, находились как минимум 2 истребителя-бомбардировщика Су-34. Еще несколько таких самолетов, стоявших на открытом воздухе, вероятно, получили повреждения.
Как видно на спутниковых снимках, с аэродрома Морозовска исчезли все российские истребители.
The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) June 14, 2024
The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj
Напомним, ночью 14 июня в Морозовске в Ростовской области раздались взрывы и возник пожар. В некоторых домах исчез свет.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО якобы успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории области.
Отметим, что в городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.