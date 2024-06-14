Страны G7 осудили соучастие режима Лукашенко в войне против Украины 6 14.06.2024, 20:47

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И призвали освободить политзаключенных.

В совместном заявлении во время ежегодного саммита, который проходит в итальянском Бриндизи 13−15 июня, страны «Большой семерки» (G7) осудили соучастие Беларуси в войне России против Украины, сообщает итальянское издание Quotidiano Nazionale. Внимание на публикацию обратил «Позірк».

Лидеры стран G7 также выразили «обеспокоенность продолжающимися репрессиями режима [Александра Лукашенко] в отношении независимых СМИ, гражданского общества, оппозиции и граждан, мирно выражающих свое мнение».

Отмечается, что «под пристальным вниманием» остается обращение официального Минска с политзаключенными. G7 потребовала их «немедленного и безоговорочного освобождения».

19 апреля на Капри (Италия) главы МИД стран G7 упомянули Беларусь по итогам встречи «Поддержка Украины».

В документе министры осудили соучастие официального Минска в войне России против Украины.

Беларусь упоминается в итоговом заявлении в связи с размещением на ее территории ядерного оружия, что авторы называют частью «безответственной ядерной риторики России и ее позиции стратегического запугивания». Они предупредили, что любое применение РФ химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

В 2024 году Италия председательствует в G7, куда входят также Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония.