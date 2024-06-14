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Страны G7 потребовали от РФ возместить ущерб Украине в размере $486 млрд

  • 14.06.2024, 21:06
  • 2,678
Страны G7 потребовали от РФ возместить ущерб Украине в размере $486 млрд

Кремлю выставили счет за войну.

Москва должна выплатить Украине ущерб в размере $486 млрд, Киеву также до конца 2024 года будут предоставлены кредиты на сумму порядка $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, говорится в совместном заявлении стран G7 по итогам саммита в Италии.

«По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд», — следует из заявления стран G7, которое приводит ANSA.

В документе отмечается, что страны Группы семи «продолжают рассматривать все возможные правовые пути, посредством которых Россия будет вынуждена выполнять эти обязательства».

Страны G7 также пообещали выделить Украине кредит в размере $50 млрд до конца 2024 года, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Последние в свою очередь останутся обездвиженными до окончания боевых действий, пишет Axios.

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