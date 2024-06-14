ВСУ уничтожили восемь российских танков и восемь БМП на Покровском направлении 14.06.2024, 21:27

Видеофакт.

Украинские воины из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша остановили штурм оккупантов на покровском направлении и уничтожили 16 вражеских бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

«На днях «росомахи» остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении. В результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП! Слава Украине! Героям слава!», - говорится в комментарии к записи.