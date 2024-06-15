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В порт Кубы прибыли военные корабли Канады и США

  • 15.06.2024, 9:52
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В порт Кубы прибыли военные корабли Канады и США

Вслед за российскими фрегатом и подлодкой.

В порт Гаваны на Кубе вслед за российскими ракетным кораблем и подлодкой прибыли патрульный корабль ВМС Канады и быстроходная подводная лодка США. Страны утверждают, что визиты были запланированы заранее, пишет Reuters.

Почти одновременное прибытие российских, канадских и американских судов на Кубе стало напоминанием о «старой напряженности времен Холодной войны и напряженных связях между Россией и западными странами» из-за войны в Украине, говорится в материале Reuters. Хотя США и Канада заявляли, что российские корабли на Кубе не несут угрозы.

Фрегат РФ «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка Казань прибыли в Гавану 12 июня, после проведения учений в Атлантическом океане.

Канадское патрульное судно Margaret Brooke вошло в Кубу 14 июня. Канадское объединенное оперативное командование назвало этот визит «посещением порта в знак признания давних двусторонних отношений между Канадой и Кубой». Канадский дипломат утверждает, что это не связано с прибытием российских судов.

Несколькими часами ранее Южное командование США сообщило, что быстроходная подводная лодка Helena прибыла в залив Гуантанамо, военно-морскую базу США на краю острова — примерно в 850 км к юго-востоку от Гаваны.

«Местоположение и транзит судна были запланированы заранее», — сообщило Южное командование в соцсети X.

Порт Гаваны расположен в 160 км от американского Ки-Уэста, где находится авиабаза ВМС США.

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